Protimonopolný úrad schválil koncentráciu v oblasti predaja elektroniky, PLANEO získa ďalšie predajne

Hlavným cieľom spoločnosti FAST PLUS, a.s. je už od roku 1997 zaistenie veľkoobchodného predaja a servisných služieb širokého portfólia značkových výrobkov v oblasti spotrebnej elektroniky, domácich elektrospotrebičov, hudobných nástrojov, telekomunikačnej techniky, kancelárskej techniky a hodiniek. Spoločnosť distribuuje takmer 70 národných a medzinárodných značiek, ktoré zastávajú popredné miesto na trhu. U 21 značiek je FAST PLUS priamym a výhradným dovozcom pre Slovenskú republiku. Disponuje skladovými priestormi o rozlohe 11.000 m2. Spoločnosť FAST PLUS, a.s. v roku 2024 znížila zisk o 63 % na 1,068 mil. € a tržby jej narástli o 6 % na 148,9 mil. €.





9.4.2025 (SITA.sk) - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil koncentráciu, ktorou podnikateľ FAST PLUS , a.s. získal výlučnú kontrolu nad deviatimi kamennými predajňami spoločnosti NAY a.s. v Bratislave, Košiciach, Piešťanoch, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Prešove a Zvolene.Táto koncentrácia bola oznámená v súvislosti s predchádzajúcou koncentráciou medzi HP Invest, a.s. ( Datart ) a Nay , ktorá bola schválená s podmienkou predaja týchto predajní.Podnikateľ Fast Plus, ktorý prevádzkuje 61 predajní PLANEO a e-shop, posilní svoju pozíciu na trhu, avšak zostane druhým najsilnejším hráčom. PMÚ pri posúdení zohľadnil lokálnu a regionálnu konkurenciu a vplyv online segmentu, pričom dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. apríla 2025.