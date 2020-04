Európska únia dlží Taliansku ospravedlnenie, pomocná ruka prišla neskoro

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2020 - Krajiny Európskej únie dlžia ospravedlnenie Taliansku za to, že mu dostatočne nepomohli v čase, keď bola v tejto krajine na vrchole epidémia koronavírusu. "Áno, je pravda, že nikto z nás na to nebol dostatočne pripravený. A je tiež pravda, že príliš veľa z nás meškalo vtedy, keď Taliansko potrebovalo na úplnom začiatku pomocnú ruku. A áno, je správne, aby sa za toto Európa Taliansku úprimne ospravedlnila," vyhlásila vo štvrtok na rokovaní Európskeho parlamentu (EP) šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.V Taliansku zomrelo na ochorenie COVID-19 vyše 21-tisíc ľudí, čím sa táto krajina radí v počte úmrtí v Európe na prvé miesto a celosvetovo na druhé, za Spojené štáty.Na začiatku marca, keď začal v Taliansku prudko stúpať počet ľudí s potvrdenou nákazou koronavírusom a talianske nemocnice prestali kapacitne stíhať starať sa aj o ťažko chorých pacientov, Taliansku len málokto ponúkal pomoc, a viaceré krajiny sa naopak zachovali sebecky.Nemecko aj Francúzsko napríklad práve v tom čase zakázali vývoz rúšok, aby ich bolo dosť pre domáce použitie.Nemecko sa to neskôr snažilo "vyžehliť" aspoň tým, že začalo prijímať do svojich nemocníc pacientov z Talianska aj Francúzska, ktorého nemocnice medzičasom tiež prestali kapacitne stačiť na zvládanie epidémie.