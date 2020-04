Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 72 nakazených, ochorenie Covid-19 útočí na DSS a zomrel ďalší klient z Pezinka (online)

10:01 Slovenský Airbus A319 dovezie 2,5 milióna rúšok. Ako informuje ministerstvo vnútra do Bratislavy by mal priletieť o okolo 18:00.

Výsledok za prvý štvrťrok je lepší v porovnaní s niektorými prognózami, ktoré rátali so zmenšením čínskej ekonomiky v rozsahu do 16 percent. Ide však o najhorší výkon od roku 1979, odkedy sa Čína začala meniť na trhovú ekonomiku. „Nemyslím si, že budeme svedkami reálneho zotavenia až do štvrtého kvartálu,“ uviedol Zhu Zhenxin z pekingského inštitútu Rushi Finance Institute.

7:44 Prvý prípad nákazy novým koronavírusom zaznamenali aj vo vesmírnom výcvikovom centre v ruskom Hviezdnom mestečku pri Moskve.

7:29 Slovensko by pri riešení koronavírusu malo postupovať v súlade s Európskou úniou (EÚ). Povedal to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Reagoval tak na „Spoločnú cestovnú mapu k rušeniu obmedzení spojených s Covid-19“, ktorú včera predstavila Európska komisia (EK).

6:16 Premiér Igor Matovič v statuse na sociálnej sieti Facebook píše, že sa cíti ako zbitý pes. „Uvedomujem si, že nie som nositeľom dobrých správ a dnes letia tí, ktorí hovoria to, čo ľudia chcú počuť. Ja to robiť nebudem, prepáčte. Sľúbil som vám hovoriť pravdu a o to viac považujem za dôležité to robiť v tejto dobe,“ uviedol.