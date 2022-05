Európska únia musí reflektovať na požiadavky občanov a akútne riešiť výzvy budúcnosti, vyhlásil Korčok

Zmeny zmlúv

Budúcnosť európskeho spoločenstva

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Je treba konať, lebo naliehavosť a výzvy, ktoré sa spájajú s budúcnosťou Európskej únie (EÚ), pripomínajú, že diskusie je potrebné pomaly ukončiť a treba sa pozrieť na to, čo pre budúcnosť, ale aj prítomnosť treba vykonať.Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal počas záverečného hodnotiaceho podujatia ku Konferencii o budúcnosti Európy. Minister toto podujatie vníma ako precedens, kde sa najprv diskutuje z občanmi a zisťuje sa, aké sú ich očakávania.„Vidím riziko v tom, že do popredia sa dostanú najmä inštitucionálne otázky, a že debata sa prenesie z ulíc za zatvorené dvere a bude najmä o tom, kto je za a kto je proti otváraniu základných zmlúv. Pre Slovensko debata o zmene zmlúv nestojí tak, ako ju mnohí prezentujú. A síce, že bez zmeny zmlúv sa nedá urobiť nič, druhá strana ich zase nechce vôbec otvárať,“ povedal Korčok.Konferencia o budúcnosti Európy sa končí podľa Korčoka v časoch, ktoré si Slovensko a ani Európa vôbec nevedeli predstaviť. Dôvodom je vojna na Ukrajine.„To, čo pred vojnou na Ukrajine znelo ako vzletná floskula, že EÚ je na prvom mieste mierový projekt, nadobúda veľmi reálne kontúry. Každému je jasné, čo je vojna, a čo to znamená, keď nie je mier,“ uzavrel Korčok.Doplnil, že konkrétne výsledky Konferencie o budúcnosti Európy sú veľmi naliehavé a vyzval, aby sa od diskusií prešlo k reálnym krokom.