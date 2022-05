Kybernetická bezpečnosť sa týka aj zdravotníctva. Konferencia Atosu poradí, ako sa brániť

Od klimatizácie po tie najzložitejšie prístroje

30.5.2022 (Webnoviny.sk) -"Kybernetická bezpečnosť je veľmi aktuálna téma, v prípade nemocníc a ďalších zdravotníckych zariadení ju však treba brať snáď ešte vážnejšie ako kdekoľvek inde. Ide totiž o ľudské životy, ktoré môžu byť v ohrození. Útokom sa v regióne Česka a Slovenska v ostatnom čase nevyhlo viacero nemocníc, ide o reálny problém, ktorý treba riešiť rýchlo a celistvo," hovoría jeden z organizátorov konferencie zo spoločnosti Atos IT Solutions and Services.Cieľom konferencie je vzdelávať zástupcov vrcholového manažmentu a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť v nemocniciach. Prvej menovanej skupine bude venovaný predovšetkým program 9. júna, druhá skupina si príde na svoje v priebehu 10. júna. Zástupcovia oboch skupín sa však môžu zúčastniť na oboch dňoch konferencie. Vstup je bezplatný, zúčastnení si hradia len prípadné ubytovanie.Cieľom konferencie je predstaviť kybernetickú bezpečnosť ako komplexnú problematiku, ktorú treba riešiť v rámci celého ekosystému od klimatizácie po tie najzložitejšie zdravotnícke prístroje. Účastníci sa dozvedia informácie o rôznych bezpečnostných riešeniach a scenároch ochrany alebo tipy odborníkov. "Zo skúseností vieme, že nákupy riešení kybernetickej bezpečnosti v minulosti v nemocniciach prebiehali pomerne impulzívne. Radi by sme ukázali cesty, ako to napraviť," vysvetľuje Jan Váša.Účastníci môžu očakávať aj prípadové štúdie reálnych situácií napadnutých nemocníc, ktoré ochromil kybernetický útok. "Následky kyberútoku sa často pripisujú len IT oddeleniu nemocnice, čo je však vo väčšine prípadov chybná úvaha. Vždy je potrebná najmä podpora z vedenia nemocnice, čo chceme konferenciou aj zdôrazniť," dodáva Jan Váša z Atosu.9. – 10. júna 2022, obidva dni 9:00-13:00Program konferencie a registráciu nájdete na webovej stránke:Informačný servis