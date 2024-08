Európska únia odmietla žiadosť Kyjeva o výcvik vojakov na Ukrajine. Niektoré štáty sa zdráhali, tvrdí Borrell

31.8.2024 (SITA.sk) - Európska únia odmietla žiadosť Kyjeva, aby blok vycvičil ukrajinských vojakov vo vojnou zničenej krajine, ale bude ich cvičiť čo najbližšie k ukrajinskému územiu. Referuje web news.sky.com s odvolaním sa na šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella Od ruskej invázie do krajiny EÚ vycvičila v členských štátoch približne 60-tisíc ukrajinských vojakov a do konca roka sa bude snažiť vycvičiť ďalších 15-tisíc, uviedol Borrell.Kyjev požiadal EÚ, aby zvážila určité výcviky na Ukrajine, pričom argumentoval, že by to bolo rýchlejšie, nákladovo efektívnejšie a logisticky jednoduchšie ako v rámci EÚ. Viaceré krajiny EÚ sa však zdráhajú nasadiť jednotky na Ukrajine a vyjadrujú obavy o ich bezpečnosť.„Niektoré členské štáty boli pripravené, iné sa zdráhali. Napokon sme sa rozhodli, že výcvik bude čo najbližšie k Ukrajine, ale nie na ukrajinskom území,“ skonštatoval Borrell.