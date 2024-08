Karas označil za škandál, že parlament nemá predsedu. Kaliňák odmieta koaličnú krízu

Boj sa musí zvádzať v parlamente

Danko podľa Kaliňáka nebol nahnevaný

31.8.2024 (SITA.sk) - Je škandál, že parlament nemá svojho predsedu. Uviedol to bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas KDH ) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, ktorý situáciu v parlamente nevidí ružovo. Národná rada (NR) SR musí mať podľa neho svoju hlavu. Ako dodal, aj napriek tomu, že to podpredseda parlamentu Peter Žiga zvláda, faktom je, že druhá najvyššia ústavná funkcia nie je obsadená.„Žiadam koalíciu, premiéra, ale aj prezidenta, ktorý má stále významné slovo v strane Hlas-SD , aby sa zachovali štátnicky a priniesli meno predsedu národnej rady. NR SR to potrebuje, pretože vidíme, že sa neotvárajú schôdze. NR SR - poslanci odmietajú, aby fungoval parlament a demokracia, a ľudí tlačia do ulíc a protestov," vyhlásil Karas s tým, že takto sa to nemá robiť, a ak sa chcú vyhnúť protestom, tak sa musí viesť vecná diskusia v parlamente.„Aby sa poslanci mohli prejaviť, aby mohli povedať, čo vyčítajú napríklad ministrovi. A nie sa smiať, že my máme väčšinu, tak my vám to neotvoríme a choďte si na ulicu, a keď ste na ulici, tak vy ste tí, čo spôsobujú protesty, hnev, útočia a spôsobujú vraždy a útoky. Takto to nie je," dodal Karas s tým, že parlament musí fungovať a musí mať svoju hlavu. Dôležité je podľa neho si uvedomiť, že boj sa musí zvádzať v parlamente, nie na uliciach.Podpredseda vláda a minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) je však opačného názoru, a aktuálna situácia sa podľa neho nedá nazvať koaličnou krízou.„Myslím si, že diskusia prebiehala celé leto a alternatívy sú na stole. Je dôležité, aby Slovenská národná strana (SNS) a Hlas-SD spolu ďalej diskutovali a dopilovali návrhy do konca," priblížil Kaliňák s tým, že nie vždy majú všetci rovnaké názory a upozornil, že koaliční partneri nie sú jedna strana.Aj napriek tomu, že parlament nemá svojho predsedu už päť mesiacov, nie je to podľa ministra obrany súťaž na čas. Je tu podľa neho priestor na pevnú dohodu. Kaliňák súčasne v relácii poprel aj medializované informácie o tom, že predseda SNS Andrej Danko odišiel nahnevaný z koaličnej rady.