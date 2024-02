1.2.2024 (SITA.sk) - Európska únia plánuje vycvičiť ďalších 20-tisíc ukrajinských vojakov. Povedal to najvyšší predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell po stredajšej schôdzke ministrov obrany Únie. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.„Takmer sme dosiahli cieľ vycvičenia 40-tisíc ukrajinských vojakov v rámci našej výcvikovej misie pre Ukrajinu. A dnes sme sa dohodli, že tento počet zvýšime o ďalších 20-tisíc vojakov, čím celkový počet vycvičených vojakov stúpne na 60-tisíc," oznámil v stredu Borrell.Podľa jeho slov by Únia mala počet 60-tisíc vycvičených Ukrajincov dosiahnuť do konca leta. „Dobrý výcvik znamená záchranu životov na bojisku," dodal šéf európskej diplomacie.