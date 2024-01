Poslanci hovorili o novele Trestného zákona, predložili aj zmeny

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa prvý rokovací deň 9. schôdze venovali vládnej novele Trestného zákona. Opätovne dominovali kritické vystúpenia opozície. Zákonodarcovia predložili viaceré pozmeňujúce návrhy.





Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) podotkla, že spôsob prerokúvania návrhu vysiela ľuďom signál, že ak máte moc, tak je jedno, ako a čo robíte. Tvrdí, že sa vytráca aj zmysel parlamentnej demokracie, keďže je založená na diskusii koalície a opozície, no koalícia sa nezapája. Pýta sa, prečo takýto rozsiahly zásah do Trestného zákona treba prijať teraz a rýchlo. Naďalej odmieta skracovanie premlčacích lehôt. Pri kombinácii zmien v novele dôjde podľa nej ku hromadnej amnestii. Upozornila, že pre poškodených bude ťažšie domôcť sa náhrady škody, keďže konania sa ukončia.Skonštatovala tiež, že pozmeňujúci návrh z dielne koalície bude mať vplyv na štátny rozpočet, no nehovorí nič o navýšení zdrojov pre restoratívnu justíciu, ktorou rezort spravodlivosti pri novele argumentuje. Kolíková zároveň predniesla pozmeňujúci návrh, aby sa vypustili z novely ustanovenia, ktoré sa netýkajú detencie, ochranného liečenia a dohľadu či transpozície smerníc EÚ.Ivan Hazucha (Smer-SD) odmieta kritiku koalície pre nezapájanie sa do diskusie. Skonštatoval, že opozícia si vybrala neštandardný spôsob diskusie, preto k nej aj koalícia pristúpila neštandardne a obmedzila čas na rokovanie. Poznamenal, že ani jedno z toho nie je v rozpore s rokovacím poriadkom.Jaroslav Spišiak (PS) sa pri novele obáva znemožnenia boja proti organizovanej kriminalite. Podčiarkol potrebu inštitútu tzv. spolupracujúcich osôb, ktoré boli súčasťou organizovaného zločinu a sú za určitých podmienok ochotné pomôcť skupinu usvedčiť. "Bez tých výhod to nikto nespraví," povedal na margo možných prísľubov zníženia trestu za spoluprácu. Apeloval na posilnenie boja proti organizovanej kriminalite a upozornil, že novela môže nebezpečne misky váh nakloniť na stranu obhajoby. Obáva sa účelovosti zmien.Karol Janas (Hlas-SD) vidí dôležitý prínos novely práve v povinnosti zverejniť všetky benefity pri spolupracujúcich obvinených i to, že o nich bude rozhodovať sudca. Tibor Gašpar (Smer-SD) deklaroval záujem zachovať inštitút spolupracujúcich obvinených. Potrebné je však podľa neho jasne nastaviť pravidlá, aby sa inštitút nedal zneužívať.Gábor Grendel (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ) poznamenal, že vládne pozmeňujúce návrhy pôvodnú novelu nijako nevylepšia a sú len kozmetické. Novela je podľa neho o pomoci páchateľom a nie obetiam. Tvrdí, že v každom jej bode vidieť rukopis advokátov obvinených osôb. Podotkol, že pred ostatnými profesiami v oblasti práva by zmeny neobstáli. Predložil tiež pozmeňujúci návrh, ktorým chce vypustiť viaceré body pôvodnej novely.Koaliční poslanci odhlasovali, že diskusia k novele v druhom čítaní sa skráti na 62 hodín. V úvode vystúpil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Predstavil zmeny, ktoré v spoločnej správe z výborov navrhla koalícia. Tvrdí, že úpravy reagujú na výhrady odborníkov, Európskej komisie, ako aj na návrhy opozičných strán. Zopakoval dôvody na novelizáciu zákona.