Európska únia podporí projekty v oblasti životného prostredia a klímy 121 miliónmi eur

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia klímy plánuje investovať sumu 121 miliónov eur. Tá podporí dvanásť veľkých projektov v oblasti klímy v jedenástich členských štátoch Európskej únie vrátane Slovenska. Informovala o tom Európska komisia.Spomenuté projekty by mali zmobilizovať dodatočné finančné prostriedky, čo znamená, že členské štáty budú môcť využiť aj iné zdroje EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, štrukturálne, regionálne a výskumné fondy, ako aj štátne prostriedky a investície súkromného sektora.„Na Slovensku, v Lotyšsku, Taliansku, Holandsku a Nemecku pomôže päť projektov obnoviť prírodné ekosystémy v súlade so stratégiou biodiverzity do roku 2030 tým, že sa zlepší riadenie sústavy Natura 2000 a lepšie sa prepoja jej chránené územia,“ uvádza komisia. Projekty by tiež mali prispieť k informovanosti verejnosti o sústave Natura 2000.