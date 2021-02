Po najsilnejšom snežení za ostatných 20 rokov museli do akcie povolať ozbrojené sily

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Po extrémnom snežení v oblasti Atén grécka vláda povolala do akcie ozbrojené sily. Príslušníci armády a námorníci pomôžu hasičom vyčistiť ulice od stoviek spadnutých stromov, ktoré poškodili elektrické vedenie a zablokovali cesty.V gréckej metropole evidujú viac ako 800 spadnutých stromov. Ďalšie stovky ohlásili v okolitých oblastiach vrátane neďalekého ostrova Eubója. Úrady označili snehovú búrku za najsilnejšiu v priebehu ostatných 20 rokov, pričom sneh sa dostal až do severoafrickej Líbye a spôsobil ťažkosti aj v Turecku a Sýrii.„Najdôležitejšie je momentálne obnovenie elektrickej siete. Búrka spôsobila problémy v celej krajine. Len na ostrove Eubója sme museli vymeniť 500 poškodených stĺpov elektrického vedenia a stožiarov,“ uviedol šéf civilnej ochrany Nikos Hardalias.Kým na severe Grécka a v horách sa sneh počas zimy vyskytuje bežne, na ostrovoch a v okolí hlavného mesta to býva iba zriedka. Poveternostné podmienky v Grécku sa v stredu zlepšili, problémy má však naďalej východ krajiny. Ešte minulý týždeň pritom mali v Grécku príjemné jarné teploty okolo 20 stupňov Celzia.