Európska únia poskytne Ukrajine nový balík finančnej pomoci a pridelí jej ďalších 120 miliónov eur

Nový balík finančnej pomoci

Investície za miliardy eur

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia a európske finančné inštitúcie od roku 2014 pridelili Ukrajine viac ako 17 miliárd eur v podobe grantov a pôžičiek.V pondelňajšom vyhlásení to uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.Nemecká politička uviedla, že podpora Ukrajiny zo strany EÚ by mohla naďalej pokračovať, a to v bezprostrednom aj strednodobom horizonte. Zároveň informovala o novom balíku finančnej pomoci.Ten tvorí núdzová makrofinančná pomoc vo výške 1,2 miliardy eur, ktorá pomôže Ukrajine riešiť jej finančné potreby v dôsledku konfliktu vo východnej časti krajiny.Komisia taktiež tento rok takmer zdvojnásobí svoju bilaterálnu pomoc Ukrajine vo forme grantov a pridelí jej ďalších 120 miliónov eur.Okrem toho chce únia napredovať v investičnom pláne pre Ukrajinu, ktorého cieľom je získať v investíciách viac ako šesť miliárd eur.„Ukrajina je slobodná a suverénna krajina. Robí vlastné rozhodnutia. EÚ bude naďalej stáť na jej strane,“ skonštatovala Von der Leyenová.