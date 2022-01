Čierny pasažier z Johannesburgu prežil 11-hodinový let v mrazivých teplotách, ukrýval sa v priestore nad predným kolesom

holandskom

Holandská

holandskej

holandské

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Na letisku Schiphol Amsterdame natrafili na čierneho pasažiera, ktorý sa skrýval pri prednom kolese nákladného lietadla. Ako referuje spravodajský web CNN, muž sa v uvedenom priestore ukrýval viac ako 11 hodín počas letu z juhoafrického Johannesburgu.Predstavitelia letiska neinformovali o totožnosti muža, no uviedli, že má od 16 do 35 rokov. Zbadala ho pozemná posádka letiska a okamžite zalarmovala úrady.polícia i záchranné zložky po príchode na miesto potvrdili, že muž žije, ale má nízku telesnú teplotu.„Boli sme prekvapení, keď sme našli tohto muža, ale ešte viac nás prekvapilo, že je nažive po tom, čo lietadlo preletelo viac ako 10-tisíc kilometrov pri veľmi nízkych teplotách,“ povedala pre CNN hovorkyňakráľovskej vojenskej polície Joanne Helmondsová.Čierneho pasažiera najskôr priviedli k vedomiu a následne ho stabilizovaného previezli do amsterdamskej nemocnice. Keď sa zotaví a prepustia ho, bude sa ním zaoberaťcentrum žiadateľov o azyl.Let z Johannesburgu do Amsterdamu v priemere trvá asi 11 hodín, s predpokladanou zastávkou v kenskom Nairobi ešte o niekoľko hodín dlhšie.