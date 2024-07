Európska únia pozastavila prístupový proces Gruzínska a zmrazila finančnú podporu vo výške 30 miliónov eur

Ide len o prvý krok

9.7.2024 (SITA.sk) - Prístupový proces Gruzínska do Európskej únie (EÚ) je pozastavený a európska finančná podpora pre krajinu zmrazená. Vyslanec EÚ v Gruzínsku Paweł Herczyński na tlačovej konferencii povedal, že európski lídri takto rozhodli na ostatnom samite Európskej rady Rozhodnutie padlo po tom, čo v Gruzínsku napriek týždňom protestov prijali zákon o „zahraničnom vplyve“, ktorý vyvoláva obavy z obmedzovania demokratických slobôd. V decembri pritom Únia dala Gruzínsku kandidátsky štatút.Zmrazená finančná podpora bola vyčlenená na tento rok pre gruzínske ministerstvo obrany a bola vo výške 30 miliónov eur, povedal Herczyński.„Toto je len prvý krok, budú nasledovať ďalšie. Naša priama podpora gruzínskej vláde bude obmedzená a budeme sa snažiť presmerovať podporu gruzínskej vlády na občiansku spoločnosť a médiá," povedal vyslanec.„Je smutné vidieť vzťahy medzi EÚ a Gruzínskom na takom nízkom bode, keď mohli byť na vrchole,“ dodal.Zákon, ktorý prijali napriek vetu prezidentky, vyzýva médiá a nekomerčné organizácie, aby sa zaregistrovali ako subjekty „realizujúce záujmy cudzej moci“, ak dostávajú viac ako 20 % svojho rozpočtu zo zahraničia. Kritici legislatívu označujú za „ruský zákon“, keďže podobným zákonom Moskva stigmatizuje nezávislé médiá a organizácie v opozícii voči Kremľu.Už skôr počas tohto mesiaca Spojené štáty do odvolania pozastavili vojenské cvičenia v Gruzínsku, čo americké ministerstvo obrany odôvodnilo preskúmaním vzťahov medzi Washingtonom a Tbilisi.Prezidentka Salome Zurabišviliová , ktorá je v opozícii s vládou, v utorok nazvala kroky EÚ a USA „veľmi náročnými odkazmi od našich dvoch najbližších priateľov“, ktoré sa oplatí vypočuť.„Hoci je to odpoveď na hlúpu a nepriateľskú politiku vládnucej strany voči nim, zároveň je to varovanie pre spoločnosť: naši partneri nám hovoria, že ,vy máte na výber' medzi Gruzínskom s bezpečnou európskou budúcnosťou a Gruzínskom smerujúcim na ruskú obežnú dráhu," povedala prezidentka.