Európska únia požičia Ukrajine desiatky miliárd eur, podľa von der Leyenovej je potrebná ďalšia podpora

20.9.2024 (SITA.sk) - Európska únia sa zaviazala požičať Ukrajine až 35 miliárd eur v rámci balíka pôžičiek pripravovaného skupinou G7, aby pomohla krajine obnoviť jej ekonomiku a jej vojnou zničenú energetickú sieť. Počas návštevy Kyjeva to v piatok oznámila predsedníčka Európskej komisie "Nepoľavujúce útoky Ruska znamenajú, že je potrebná ďalšia podpora," povedala šéfka EK."Rozhodujúce je, že táto pôžička pôjde priamo do vášho štátneho rozpočtu. To zlepší makrofinančnú stabilitu Ukrajiny a poskytne vám významný a veľmi potrebný fiškálny priestor. Vy sa rozhodnete, ako najlepšie využiť prostriedky, čo vám poskytne maximálnu flexibilitu, aby ste uspokojili svoje potreby," dodala Von der Leyenová. Volodymyr Zelenskyj povedal, že jeho prioritami je prestavba ukrajinskej energetickej siete, výstavba ďalších protileteckých krytov, zlepšenie situácie školstva a nákup väčšieho množstva zbraní a munície.Vo štvrtok Európska komisia oznámila, že poskytne ďalších 160 miliónov eur na pomoc ukrajinskej energetickej sieti. Z toho 100 miliónov eur pochádza z mimoriadnych ziskov zo zmrazených ruských aktív.