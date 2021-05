Európska únia pracuje na systéme cestovných certifikátov, chce ho stihnúť do konca júna

Zostávajú sporné otázky

Tlak sa stupňuje

Certifikáty budú zadarmo

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Keďže európske štáty postupne uvoľňujú prísne pandemické obmedzenia a mnoho ľudí by si tento rok chcelo dopriať slnečnú letnú dovolenku, Európska únia pracuje na implementácii systému certifikátov. Tie by mali opätovne umožniť voľný pohyb v únii a podporiť cestovný ruch už počas tohtoročných letných mesiacov.Ministri zahraničných vecí a európskych záležitostí sa v utorok stretli v Bruseli, aby zhodnotili pokrok v rokovaniach s európskymi zákonodarcami. Zatiaľ však stále zostáva niekoľko sporných otázok a aby systém mohli plnohodnotne spustiť do konca júna, bude v priebehu mája potrebná dohoda medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ.EÚ už začala pracovať na technických aspektoch schémy certifikátov vakcín. Testovanie sa začne tento týždeň vo viacerých krajinách EÚ. Spomenuté certifikáty budú vydávať občanom EÚ, pričom v nich budú uvedené informácie o očkovaní, prípadne prekonaní ochorenia COVID-19 Európsky parlament trvá na tom, že takéto osvedčenia by mali stačiť na to, aby sa občania EÚ mohli v únii voľne pohybovať, a aby členské štáty EÚ neukladali držiteľom certifikátov ďalšie obmedzenia, ako sú karantény či testovanie. To je však hlavná prekážka pre členské štáty, keďže hraničné kontroly spadajú do zodpovednosti jednotlivých krajín.Podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa EÚ majú členské štáty na túto tému rozdielne názory a blok sa usiluje nájsť univerzálne riešenie. Dodal, že tlak sa stupňuje, nakoľko v celej Európe sa zvyšuje miera zaočkovanosti a čoraz viac ľudí chce cestovať. Európska komisia dúfa, že do konca leta bude zaočkovaných asi 70 % dospelej populácie EÚ.Občania EÚ by mali spomenuté certifikáty dostať zadarmo, no zákonodarcov znepokojujú rôzne ceny PCR testov naprieč Európou. Chcú, aby členské štáty zabezpečili univerzálne, prístupné, včasné a bezplatné testovanie, aby sa tým zabránilo diskriminácii osôb, ktoré ešte nie sú zaočkované.Zákonodarcovia sa spolu s Európskou komisiou zhodli, že automaticky by mali byť uznávané všetky vakcíny a lieky schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA) . Tiež ponúkli členským štátom možnosť zahrnúť pre núdzové použitie ďalšie vakcíny uvedené na zozname Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), kde sa nachádza aj vakcína čínskej firmy Sinopharm.