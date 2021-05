OĽaNO nevidí dôvod vyvíjať iniciatívu na odvolanie Kolíkovej, niektorých poslancov si však musí získať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nevidia dôvod vyvíjať iniciatívu na odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej Za ľudí ). Je pravda, že niektorých poslancov si musí ešte získať a dovysvetliť niektoré veci.Na to je priestor na koaličnej rade za zatvorenými dverami. Novinárom to v utorok povedal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš . Kolíková čelila v pondelok 10. mája odvolávaniu. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 51 zo 117 prítomných poslancov. Proti bolo 63 členov zákonodarného zboru.Poslanecký klub OĽaNO sa mal pôvodne ešte pred pondelkovým hlasovaním stretnúť s ministerkou spravodlivosti. „Nakoniec sme sa rozhodli celý poslanecký klub, že budeme hlasovať slobodne," doplnil s tým, že sa jednoznačne zhodli, že ministerku nebudú odvolávať.Podľa jeho slov, ak majú nejaké nejasnosti voči práci ministrov alebo ich podriadených, tak si ich priebežne volajú na poslanecké kluby. Ak budú poslanci chcieť, aby si ministerku ešte zavolali, urobia tak. Šipoš povedal, že nie je pravda, že by ju on alebo minister financií Igor Matovič (OľaNO) vyzýval, aby vyvodila politickú zodpovednosť.