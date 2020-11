Európska únia predĺžila sankcie voči Venezuele o ďalší rok, uvalila aj zbrojné embargo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia vo štvrtok uviedla, že predlžuje sankcie proti desiatkam venezuelských predstaviteľov o ďalší rok. Dôvodom sú obvinenia, že podkopávajú demokraciu v spomenutej juhoamerickej krajine postihnutej krízou alebo sú zapojení do porušovania práv vo Venezuele.Uvedený krok znamená, že na 36 ľudí uvalili zákazy cestovania a zmrazenie majetku, ktoré budú platiť do 14. novembra 2021. EÚ taktiež uvalila na Venezuelu zbrojné embargo a zakázala dodávku vybavenia, ktoré by mohlo byť rôznym spôsobom použité pri zásahoch voči civilistom."Toto rozhodnutie bolo prijaté v súvislosti s aktuálnou politickou, hospodárskou, sociálnou a humanitárnou krízou vo Venezuele, kde pretrvávajúce postupy narúšajú demokraciu, právny štát a dodržiavanie ľudských práv," uvádza sa vo vyhlásení EÚ. Tá dodala, že opatrenia sú zamerané na predstaviteľov režimu prezidenta Nicolása Madura a nemajú v úmysle škodiť venezuelskému ľudu.Venezuela bola v minulosti vďaka rope bohatým štátom, no uviazla v hlbokej hospodárskej recesii. Podľa kritikov ju spôsobili dve desaťročia socialistickej politiky, ktorá vo Venezuele spôsobila bankrot a rozpad jeho infraštruktúry. Maduro sa bráni tým, že naňho tlačí Washington, ktorý ho chce zbaviť moci. EÚ a USA dlhodobo podporujú vodcu opozície Juana Guaidóa.