Prezidentka Čaputová poslala Ficovi odkaz, zareagovala na jeho pochybnosti s jej kompetenciami

Vláda nepotrebovala nariadiť mimoriadnu službu

Výzvy presahujúce právomoci prezidenta

12.11.2020 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová ubezpečila predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica, že si svoje kompetencie vykonáva v súlade s Ústavou SR. Uviedla to vo svojom stanovisku, ktorým reagovala na Ficov otvorený list, ktorý jej začiatkom novembra adresoval. Stanovisko hlavy štátu poskytol jej hovorca Martin Strižinec.Čaputová podotkla, že jej úlohou je chrániť princípy právneho štátu v rozsahu ústavných kompetencií prezidenta.Tvrdí, že svoje právomoci využila napríklad pri vetovaní zákona, ktorý umožňoval monitorovať pohyb občanov či zákona, ktorý odoberal ľuďom právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátu. Dodala, že pokiaľ mal Fico pochybnosť o ústavnosti použitia armády, mohol sa v zákonnej lehote obrátiť na Ústavný súd SR podobne, ako to urobil v prípade vyhlásenia núdzového stavu.Čaputová vysvetlila, že prezident podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v núdzovom stave nariaďuje vojakom len výkon mimoriadnej služby, a to len na návrh vlády. Konštatovala, že nie každé použitie armády počas núdzového stavu je aj mimoriadnou službou vojakov. „Keďže vláda pre tento účel nepotrebovala nariadiť vojakom mimoriadnu službu, neuplatňovali sa na túto situáciu moje právomoci. Ak by k návrhu mimoriadnej služby došlo, plne by som uplatnila právomoc prezidenta rozhodnúť o jej nariadení alebo nenariadení,“ napísala.Prezidentka v liste uviedla, že v poslednej dobe zaznamenáva množstvo podobných výziev, ktoré presahujú ústavou dané právomoci prezidenta. „Vrátane tých (výziev, pozn. SITA), ktoré žiadajú zastavenie výkonu viacerých rozhodnutí vlády alebo odvolanie premiéra, či vlády rozhodnutím prezidenta. Musím preto vysvetliť, že prezident takéto právomoci nemá, a teda nemôže konať svojvoľne. Konať môžem len v medziach Ústavy SR,“ objasnila.Fico žiadal 4. novembra vysvetlenie prezidentky o využití armády v núdzovom stave, pretože sa podľa neho udialo opakovane bez jej súhlasu a rozhodnutia. Bývalý trojnásobný premiér túto situáciu vnímal ako porušenie ústavného zákona.