Európska únia predstavila 10. balík sankcií voči Rusku v hodnote viac ako 11 miliárd eur

Balík zahŕňa zákaz exportu

Po prvý raz na zozname aj „tretie" krajiny

Odvádzanie ukrajinských detí do Ruska

15.2.2023 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) predstavila desiaty balík sankcií voči Rusku a ďalším krajinám pre jeho vojnu na Ukrajine v hodnote viac ako 11 miliárd eur.Ešte ho v stredu musia zhodnotiť veľvyslanci a očakáva sa, že ho v pondelok prediskutujú ministri zahraničných vecí členských štátov v nádeji, že ho definitívne schvália ešte pred 24. februárom - prvým výročím začiatku ruskej invázie na Ukrajine.Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen informovala, že navrhovaný balík zahŕňa zákaz exportu s cieľom pripraviť ruské hospodárstvo o kritické technológie a priemyselný tovar, tak aby sa nedali získať cez tretie krajiny.V prepise jej prejavu, ktorý zverejnila EK, uvádza kľúčové tovary ako elektronika, špecializované vozidlá, súčiastky strojov, náhradné diely pre nákladné autá a prúdové motory či tovar pre stavebný sektor, ktorý môže byť nasmerovaný do ruskej armády, ako sú antény alebo žeriavy.Sankcie sa tiež týkajú obmedzenia vývozu tovarov dvojakého použitia a pokročilých technológií.„Navrhujeme kontroly 47 nových elektronických komponentov, ktoré možno použiť v ruských zbraňových systémoch, vrátane dronov, rakiet, vrtuľníkov. A to na konkrétnych materiáloch vzácnych zemín a termokamerách. Týmto sme zakázali všetky technologické produkty nájdené na bojisku," uviedla Von der Leyen.V tejto súvislosti EÚ po prvý raz na sankčný zoznam zaradila subjekty z tretích krajín, vrátane siedmich z Iránu, ktorý poskytuje Rusku bezpilotné lietadlá. „Sme pripravení uviesť ďalšie iránske subjekty a subjekty z iných tretích krajín, ktoré poskytujú Rusku citlivé technológie,“ dodala predsedníčka EK.Balík zavádza tiež nové opatrenia, ktoré majú zabrániť obchádzaniu sankcií. Von der Leyen upozornila, že budú sledovať oligarchov, ktorí sa pokúsia skryť alebo predať ich majetok, aby sa vyhli sankciám. Únia tiež spolu s členskými štátmi vytvorí prehľad všetkých zmrazených aktív ruskej centrálnej banky držaných v EÚ.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell informoval, že sa Únia novým sankčným balíkom zameria na 100 ďalších osôb a subjektov. Medzi nimi budú aj tí, ktorí sa podieľali na únosoch a odvádzaní ukrajinských detí do Ruska.O sankciách EÚ sa zvyčajne rozhoduje v úzkej spolupráci s hlavnými západnými partnermi, ako sú Spojené štáty a Veľká Británia, pripomína agentúra AP. Partneri zvyčajne oznamujú podobné balíčky vo veľmi krátkom časovom rámci.