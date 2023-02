Gröhling skritizoval ministra Horeckého za jeho názor na nápad Matoviča dať 500 eur za účasť na voľbách

Podobný mechanizmus vo Švajčiarsku

Stále počúvame, že nie sú peniaze

15.2.2023 (SITA.sk) - Finančná odmena za volebnú účasť neznie poverenému ministrovi školstva Jánovi Horeckému zle. Otázne ale podľa neho je, či na to máme dostatok prostriedkov, prípadne nemáme iné záležitosti, na ktoré prostriedky potrebujeme viac.Príspevok 500 eur za účasť vo voľbách môže byť podľa ministra školstva signálom, že na voľbách, demokracii i názore každého jednotlivca záleží. Horecký to povedal po stredajšom rokovaní vlády. Ako ďalej pripomenul, podobný mechanizmus majú i vo Švajčiarsku, preto to nevníma ako nejakú kuriozitu.Myslí si však, že podobný efekt by sa dal dosiahnuť i so 100-eurovou odmenou pre voliča, a to aj vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je dostatok prostriedkov na všetko potrebné. Dodal však, že to nevie posúdiť. Nepáči sa mu, že sa väčšmi hovorí o tom, kto daný návrh priniesol, než o samotnom obsahu návrhu.Šéf rezortu školstva vníma ako pozitívum návrhu to, ako štát motivuje k účasti vo voľbách, aká je táto účasť dôležitá. Dodal však, že on sám by takýto návrh nepodal, ani v takej výške, keďže sumu 500 eur vynásobenú počtom voličov podľa neho vieme využiť aj lepšie. Bol by rád, ak by čosi také niečo nebolo vôbec potrebné.Horeckého výroky na sociálnej sieti skritizoval bývalý minister školstva a poslanec parlamentu Branislav Gröhling . Pripomenul, že stále počúvame, že nie sú peniaze, a to či už ide o platy v školstve, alebo energie.„Modernizačný dlh v školách ani nespomínam. Na platy v zdravotníctve. Pre mestá a obce, ktoré bagrový balíček úplne zničil… Podľa premiéra Hegera nemáme ani 100 miliónov na obedy zadarmo," napísal Gröhling v statuse. Dodal, že školstvo má v roku 2023 po odrátaní platov ešte menej prostriedkov, než v predchádzajúci rok.„A minister školstva spokojne povie toto. Nevychádzam z údivu," vyjadril sa bývalý šéf rezortu školstva.