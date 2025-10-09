Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

09. októbra 2025

Európska únia prešetrí maďarskú špionáž v Bruseli


Európska únia vo štvrtok oznámila, že prešetrí obvinenia, že Maďarsko sa roky snažil špehovať rozhodovanie bloku. Povedal to hovorca Európskej komisie (EK)



belgium_europe_summit_06990 676x451 9.10.2025 (SITA.sk) - Európska únia vo štvrtok oznámila, že prešetrí obvinenia, že Maďarsko sa roky snažil špehovať rozhodovanie bloku. Povedal to hovorca Európskej komisie (EK) Balázs Ujvári. Vyjadril sa tak po tom, ako medzinárodné mediálne vyšetrovanie vo štvrtok uviedlo, že Budapešť sa snažila vyvíjať nátlak na svojich občanov pracujúcich v inštitúciách EÚ v Bruseli, aby vykonávali špionáž.


Zdá sa, že schéma, ktorú riadila maďarská spravodajská služba, bola navrhnutá najmä v prospech maďarského premiéra Viktora Orbána, dodáva sa v správe. Hovorca EK uviedol, že tieto obvinenia komisia berie „veľmi vážne“. „Zriadime internú skupinu, ktorá sa tým bude zaoberať,“ dodal hovorca Ujvari.

Maďarská investigatívna agentúra Direkt36 spolupracovala na vyšetrovaní s belgickým denníkom De Tijd, nemeckou investigatívnou agentúrou Paper Trail Media, rakúskym denníkom Der Standard a nemeckým časopisom Der Spiegel. Maďarská zahraničná spravodajská služba vyvinula v rokoch 2012 až 2018 bruselskú špionážnu sieť, napísala agentära Direkt36 s odvolaním sa na nemenovaných maďarských predstaviteľov v EÚ a na ďalšie zdroje oboznámené s operáciou.

Maďarskí občania pracujúci pre inštitúcie EÚ dostali pokyn, aby agentom poskytli citlivé interné dokumenty, dodáva sa v správe. Maďarská vláda zatiaľ na žiadosť agentúry AFP o komentár nereagovala.


Zdroj: SITA.sk - Európska únia prešetrí maďarskú špionáž v Bruseli © SITA Všetky práva vyhradené.

