Štvrtok 9.10.2025
09. októbra 2025
Pri Prievidzi sa do lesného porastu zrútilo malé motorové lietadlo
V katastri obce Bystričany v okrese Prievidza vo štvrtok spadlo malé motorové lietadlo do lesného porastu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, išlo o lietadlo typu VT9 ...
9.10.2025 (SITA.sk) - V katastri obce Bystričany v okrese Prievidza vo štvrtok spadlo malé motorové lietadlo do lesného porastu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, išlo o lietadlo typu VT9 Dynamic s jedným pilotom. Pri nehode zasahovali štyria hasiči s dvoma kusmi hasičskej techniky.
