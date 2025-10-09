Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. októbra 2025

Pri Prievidzi sa do lesného porastu zrútilo malé motorové lietadlo


V katastri obce Bystričany v okrese Prievidza vo štvrtok spadlo malé motorové lietadlo do lesného porastu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, išlo o lietadlo typu VT9 ...



policajna paska 676x445 9.10.2025 (SITA.sk) - V katastri obce Bystričany v okrese Prievidza vo štvrtok spadlo malé motorové lietadlo do lesného porastu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, išlo o lietadlo typu VT9 Dynamic s jedným pilotom. Pri nehode zasahovali štyria hasiči s dvoma kusmi hasičskej techniky.



Zdroj: SITA.sk - Pri Prievidzi sa do lesného porastu zrútilo malé motorové lietadlo © SITA Všetky práva vyhradené.

