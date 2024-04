Európska únia pripravuje smernicu zameranú na boj proti korupcii, Slovensko má viaceré výhrady

Slovensko má viaceré výhrady

Medzinárodné pripomienkové konanie, v rámci ktorého môžu členské štáty Európskej únie posielať svoje stanoviská, sa končí 23. apríla. Smernicu by mali členské krajiny do svojich zákonov premietnuť najneskôr 18 mesiacov po jej prijatí.





17.4.2024 (SITA.sk) - Európska únia pripravuje smernicu zameranú na boj proti korupcii, ktorej obsahom sú vyššie tresty za korupciu a zákaz vykonávať verejnú funkciu pre odsúdených korupčníkov. Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo predbežné stanovisko, v ktorom konštatuje, že Slovensko je síce za prijatie smernice, ale má viaceré výhrady.Jedna sa týka ustanovenia, že súdy by po novom mali zakázať páchateľom korupcie vykonávať verejnú funkciu. Podľa rezortu spravodlivosti by tento trest neprimerane zasiahol do ústavného práva byť volený a mať prístup k verejným funkciám.Navrhuje preto jeho vypustenie. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu , podľa ktorej môžu pripomienky slovenskej vlády boj s korupciou oslabiť. „Vítame nové prísnejšie pravidlá na potieranie korupcie v EÚ,” hovorí riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková Smernica zavádza pojem “vysokopostavený úradník”. „Ak by takýto človek spáchal korupciu, jeho funkcia by bola priťažujúcou okolnosťou a dostal by omnoho vyšší trest,” poukázal Ľubomír Daňko z nadácie. Vysokopostavenými úradníkmi by boli hlavy štátov, ministri, poslanci, sudcovia, politickí nominanti, šéfovia kontrolných orgánov a ďalší.Ministerstvo spravodlivosti s týmto nesúhlasí a chce niektoré osoby vypustiť z tejto definície, keďže niektoré výrazy náš právny poriadok nepozná.EÚ okrem iného v smernici navrhuje, aby za trestné činy korupcie vo verejnom sektore bolo možné uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej šesť rokov.Podobné je to aj s premlčacími lehotami. Pri korupčných trestných činoch vo verejnom sektore by nemohli byť kratšie ako 15 rokov. Ministerstvo SR v stanovisku pripomienkuje, že je to prísne.„Prekvapivé je, že slovenská strana nemá výhrady k tomu, že smernica prikáže členským štátom EÚ zriadiť špecializované orgány na potláčanie korupcie. Slovensko pritom jeden takýto nedávno zrušilo, bol ním Úrad špeciálnej prokuratúry , ktorý riešil korupciu,“ poukázala Nadácia Zastavme korupciu.