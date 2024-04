Poslanci odštartovali rokovací deň výročnou správou o našom členstve v Európskej únii za uplynulý rok

17.4.2024 (SITA.sk) - V Národnej rady SR v stredu pokračuje 12. parlamentná schôdza. V úvode dňa v pléne vystúpil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ), ktorý predstavil výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii za uplynulý rok. Materiál sa každoročne do konca februára prekladá na rokovanie vlády, v parlamente ho poslanci buď vezmú alebo nevezmú na vedomie.„Cieľom správy je poukázať na najdôležitejšie udalosti v európskej agende za rok 2023 a priblížiť presadzovanie záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii. Z hľadiska štruktúry je nosná časť materiálu rozdelená do blokov korešpondujúcich so šiestimi strategickými prioritami Európskej komisie na obdobie 2019 – 2024. Súčasťou materiálu je aj stručná informácia o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie," uviedlo ministerstvo zahraničných vecí