Európska únia reaguje na zatknutie Prataseviča, bieloruské lietadlá dostali zákaz preletu

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Lietadlá bieloruských aerolínií nesmú lietať cez vzdušný priestor Európskej únie a pristávať na jej letiskách. Oznámila to v piatok Európska komisia. Členské štáty bloku vyzvala, aby všetkým lietadlám, ktoré prevádzkujú bieloruské aerolinky, odmietli právo na pristátie a prelet nad svojim územím.EÚ reaguje na incident z 23. mája. Bieloruskí letoví kontrolóri vtedy prikázali stroju spoločnosti Ryanair na linke z Grécka do Litvy, aby pristál v Minsku pre bombovú hrozbu. Výbušnina sa nenašla, ale v Bielorusku zatkli pasažiera firmy Ryanair, exilového žurnalistu Ramana Prataseviča Lídri EÚ incident odsúdili ako únos a pirátstvo a reagovali zákazom vstupu bieloruských lietadiel do vzdušného priestoru únie.