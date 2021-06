Korčok so Sulíkom rokovali v Rusku, Slovensko má záujem o prehlbovanie obchodno-ekonomickej spolupráce

Témou bola aj príprava zasadnutia

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko má záujem o ďalšie prehlbovanie obchodno-ekonomickej spolupráce s Ruskom, a to v oblastiach výhodných pre obe strany.Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) po 24. Medzinárodnom ekonomickom fóre (SPIEF) v Petrohrade, ktoré sa konalo od 2. do 4. júna.Spolu s ním sa na fóre zúčastnil aj minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS).Ako ďalej informovalo ministerstvo zahraničných vecí, ministri absolvovali aj pracovné stretnutia s ruským ministrom vedy a vysokoškolského vzdelávania Valerijom Faľkovom a predsedom riadiaceho výboru a podpredsedom predstavenstva spoločnosti Gazprom Alexejom Millerom.Hlavnou témou rokovania s Faľkovom bola príprava 21. zasadnutia slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technologickú spoluprácu, ktorej je ruský minister spolupredsedom. Korčok verí, že 21. zasadnutie komisie zorganizujú v tomto roku, tentokrát na Slovensku.„Ostatné zasadnutie komisie v roku 2019 v Soči prinieslo nové podnety na zintenzívnenie spolupráce medzi našimi krajinami, na ktoré je potrebné nadviazať a ďalej ich rozvíjať,“ podotkol šéf slovenskej diplomacie.Korčok po rozhovore s Millerom uviedol, že plynovod Nordstream 2 (NS 2) už nie je otázkou. Dodal, že čoskoro by mala byť zavŕšená jeho výstavba a následne bude projekt spustený do prevádzky. Zároveň poznamenal, že na Slovensku sledujú aj diplomatické rokovania, ktoré medzi Spojenými štátmi americkými a Nemeckom.„V tejto súvislosti sme spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom zdôraznili očakávania, že NS2 nebude mať vplyv na zmluvné záväzky pri dodávkach pre Slovensko a zabezpečený bude aj tranzit využívajúci existujúcu infraštruktúru. Uvítali sme preto tiež avizovaný kontrakt o dodávkach plynu pre Ukrajinu,“ zhrnul minister.Miller ich mal tiež ubezpečiť, že Gazprom má naďalej záujem pokračovať v spolupráci so Slovenskom.