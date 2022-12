Európska únia schválila ďalšie sankcie proti Rusku, podľa Macrona sú efektívne

Sankcie sú efektívne

Koho sa dotknú?

Obmedzenie ďalších ruských sektorov

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) vo štvrtok schválila ďalší balík sankcií proti Rusku v súvislosti s jeho vojnou na Ukrajine. Balík, ktorého detaily zatiaľ nezverejnili, schválili po dňoch rokovaní počas stretnutia veľvyslancov 27 členských štátov v Bruseli, zatiaľ čo sa vo štvrtok neďaleko konal aj samit lídrov.Česká republika, ktorá má rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ , informovala, že balík v piatok potvrdia písomnou procedúrou. Pred zverejnením podrobností v právnych záznamoch bloku sa pritom neočakávajú žiadne problémy na poslednú chvíľu.„Vieme, že sú tieto sankcie efektívne,“ vyjadril sa francúzsky prezident Emmanuel Macron s tým, že trestné opatrenia proti Rusku by mala dopĺňať finančná, vojenská a humanitárna pomoc Ukrajine. Európska komisia minulý týždeň navrhla v rámci ďalšieho kola sankcií zaviesť cestovné zákazy a zmrazenie majetku pre takmer 200 ďalších ruských predstaviteľov a armádnych dôstojníkov. Nie je však jasné, či tieto návrhy v rámci rokovaní medzi členskými štátmi zmenili.Cieľom odporúčaných sankcií mali byť ministri, zákonodarcovia, regionálni gubernátori a politické strany. Komisia chcela zasiahnuť aj ruský obranný priemysel a ďalšie ruské banky a zaviesť kontroly exportu a obmedzenia na produkty ako chemické látky, nervové látky, elektroniku a komponenty pre informačné technológie, ktoré je možné použiť v ozbrojených silách.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen tiež navrhla „zakázať priamy vývoz motorov pre drony do Ruska a export do akejkoľvek tretej krajiny, ako je Irán, ktorá by mohla dodávať drony do Ruska“.Okrem toho Komisia odporučila, aby členské štáty podnikli kroky proti ruskému energetickému a ťažobnému sektoru, vrátane zákazu nových ťažobných investícií, a tiež, aby z európskeho vysielacieho priestoru odstránili ďalšie ruské televízne stanice.„Ďalej zvyšujeme tlak na ruské vedenie,“ vyjadril sa nemecký kancelár Olaf Scholz