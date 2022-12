Matovič mal podať demisiu a mohlo sa to vyvinúť inak, Sulík mal vraj dohodu so Šipošom

Mohlo to dopadnúť inak

Rozhodli ich vlastní koaliční poslanci

SaS podporí iné možnosti

16.12.2022 - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík bol dohodnutý so šéfom poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michalom Šipošom, že hlasovanie posunú o ďalšie dve hodiny, aby minister financií Igor Matovič (OĽaNO) stihol podať demisiu. Klub SaS bol pripravený podržať vládu. Sulík to po páde vlády povedal v relácii TV JOJ Na hrane.„My sme jednoducho potrebovali získať čas, preto som sa dohodol s Michalom Šipošom, že hlasovanie bude o dve hodiny odsunuté. Boli sme pripravení návrh buď stiahnuť, alebo zaň nehlasovať, skrátka, aby vláda nepadla,“ povedal Sulík a dodal, že za výsledok si môže Matovič sám.V rámci spomínaných dvoch hodín plánoval šéf liberálov rokovať s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a dohodnúť sa s ním na ďalších krokoch, napríklad vyriešiť aj otázku rozpočtu.„Igor Matovič tam mal tú demisiu podať a mohlo sa to vyvinúť celkom inak,“ skonštatoval šéf SaS.Sulík poukázal na to, že na vyslovenie nedôvery vláde bolo potrebných 76 hlasov a nakoniec za pád vlády hlasovalo 78 poslancov, z toho traja koaliční.„Keby ich vlastní koaliční poslanci nehlasovali za, tak vláda nepadne, lebo opozícia na to nemala dosť hlasov,“ upozornil. O kupovaní hlasov poslancov nemá podľa jeho slov žiadne relevantné informácie, len klebety, ktoré sa šíria po Národnej rade SR.Sulík zopakoval stanovisko SaS, že návrh štátneho rozpočtu v predloženej podobe nepodporia. Dodal, že rozpočet sa dá schváliť kedykoľvek v novom roku.Šéf liberálov nevidí dôvod na podporu predčasných volieb. Cieľom SaS bolo, aby minister financií odišiel zo svojej funkcie, no nechce návrat Fica, pričom predčasné voľby by znamenali práve jeho návrat k moci.„Budeme podporovať iné možnosti, ako je úradnícka vláda, rekonštrukcia tejto vlády alebo nejakú inú možnosť,“ povedal Sulík.