Európska únia schválila ďalšie sankcie proti Rusku, sú zamerané na banky či vysielateľov

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) v piatok formálne schválila ďalšie sankcie zamerané na banky a vysielateľov. Od medzinárodného platobného systému SWIFT odstrihnú najväčšiu ruskú banku Sberbank, a tiež Credit Bank of Moscow, Russian Agricultural Bank a Belarusian Bank for Development and Reconstruction.Únia tiež zakázala šírenie vysielania Rossija RTR/RTR Planeta, Rossija 24/Russia 24 a TV Centre International, ktoré čelia obvineniam, že ich Moskva využíva na „manipulovanie informácií a šírenie dezinformácií o invázii na Ukrajinu“.