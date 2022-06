Korčok: Bez zomknutia celej spoločnosti by sa kríza na slovenských východných hraniciach nedala zvládnuť

Korčok poďakoval cirkevným organizáciám

Povojnová rekonštrukcia Ukrajiny

3.6.2022 (Webnoviny.sk) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) vníma, že bez zomknutia celej spoločnosti by sa kríza takéhoto rozmeru na slovenských východných hraniciach nedala zvládnuť.Zhodnotil tak počas svojho stretnutia so svojím rezortným partnerom, sekretárom pre vzťahy so štátmi Svätej stolice arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom v piatok 3. júna.Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konštatoval, že Slovensko si uvedomuje zvýšené humanitárne potreby ľudí v núdzi po celom svete.Vlani preto medziročne zvýšilo viac ako päťnásobne objem poskytnutej materiálnej humanitárnej pomoci do zahraničia, v celkovom objeme 6,9 milióna eur.Humanitárne úsilie oboch krajín sa dnes sústreďuje na vojnu na Ukrajine. Korčok v tejto súvislosti poďakoval cirkevným organizáciám za pomoc na hraniciach, ako aj pri starostlivosti o utečencov.„S Vatikánom nás v zahraničnej politike spájajú spoločné priority: podpora dialógu, tolerancie, multilateralizmu, humanitárna pomoc, ochrana najslabších, boj proti radikalizmu, extrémizmu a antisemitizmu,“ vyhlásil Korčok.Zároveň sa na stretnutí poďakoval Gallagherovi za apoštolskú návštevu pápeža Františka na Slovensku v septembri minulého roka, ktorú označil za významný moment pre všetkých obyvateľov Slovenska. Partneri diskutovali aj o vývoji v regióne západného Balkánu.Vo vzťahu k ruskej agresii na Ukrajine minister ozrejmil, že mier ktorý by bol Ukrajine nanútený a nerešpektoval by jej medzinárodne uznané hranice, nepovažuje za realistické riešenie konfliktu. „Naše úsilie sa musí zamerať na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny, ktorej súčasťou je aj štatút kandidáta na členstvo v EÚ, “ zdôraznil.