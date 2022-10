Európska únia schválila ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine a odobrila aj výcvik vojakov

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rada Európskej únie (EÚ) schválila vojenský výcvikový program v Európe pre ukrajinských vojakov.Cieľom je vycvičiť takmer 15-tisíc vojakov z Ukrajiny, a to prevažne v Nemecku a Poľsku. Predpokladá sa, že misia by sa mohla začať v polovici novembra. Pôvodne by mala spočiatku trvať dva roky.Únia tiež odobrila ďalšiu vojenskú podporu pre Ukrajinu v objeme 500 miliónov eur. Nová tranža dostáva celkovú bezpečnostnú pomoc pre Ukrajinu na úroveň viac ako tri miliardy eur.