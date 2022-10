Trojicu z leopoldovskej väznice obvinili z drogovej trestnej činnosti, v prípade figurujú aj civilní zamestnanci

Civilní zamestnanci

Väčšie množstvo tabliet

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave obvinil z drogovej trestnej činnosti päť osôb, z toho troch väzňov z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove.Ďalší dvaja obvinení, 40-ročný muž a 65-ročná žena z Piešťan, sú z vonkajšieho prostredia, boli civilnými zamestnancami dodávateľov, ktorí pôsobia v areáli ústavu.Obvinenie podľa trnavskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej súvisí so spoločnou akciou Krajského riaditeľstva PZ Trnava a Zboru väzenskej a justičnej stráže , počas ktorej bol odhalený prienik zakázaných látok do leopoldovskej väznice.Experti vyhodnotili časť látok, ktoré policajti zaistili na základe vydaných príkazov na prehliadky v priestoroch ústavu a aj mimo neho.Do väznice sa cez obvinených dostalo väčšie množstvo tabliet s účinnou látkou diazepam, oxazepan, naloxón, buprenorfín, ktorých držanie je v zmysle zákona zakázané. Súd vyhovel návrhu na stíhanie všetkých obvinených vo väzbe, na základe príkazu súdu boli eskortovaní do výkonu väzby.V zmysle zákona hrozí za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.