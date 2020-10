Európska únia schválila spoločný pandemický semafor, dôležité budú tri kritériá

Zelené, oranžové a červené oblasti

Slobodný pohyb ľudí nebudú obmedzovať

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Krajiny Európskej únie (EÚ) v utorok schválili sériu usmernení zameraných na uľahčenie voľného pohybu naprieč euroblokom počas pandémie nového koronavírusu v snahe zabrániť ďalším zmätočným krokom jednotlivých vlád, ako počas jarnej prvej vlny.Zástupcovia európskej dvadsaťsedmičky sa v Luxemburgu dohodli na spoločnom prístupe k cestovným obmedzeniam a testovaniu, aby pomohli občanom a pracovníkom v cestovaní.Odobrili spoločný semaforový systém, v rámci ktorého budú členské štáty poskytovať dáta o koronavíruse Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré bude týždenne zverejňovať mapu a rozdeľovať regióny podľa závažnosti šírenia vírusu.Mapa roztriedi európske regióny na zelené, oranžové a červené zóny. Kritériami pri tomto triedení budú počet novo oznámených prípadov na 100-tisíc ľudí za posledných 14 dní, ako aj miera testovania a miera pozitivity testov za ostatný týždeň.Zelený región bude napríklad taký, kde je miera novo oznámených prípadov za 14 dní menšia ako 25 a miera pozitívnych testov pod 4%. Na základe prijatých kritérií je tak väčšina regiónov v EÚ červená alebo oranžová.Členské štáty EÚ sa dohodli, že nebudú obmedzovať slobodný pohyb ľudí cestujúcich do zelených oblastí alebo z nich. Jednotlivé vlády však budú pokračovať v zavádzaní vlastných obmedzení, ako sú karantény a povinné testovanie pri vstupe na územie ich krajiny, keď ľudia prídu z oranžových a červených zón.Rada Európskej únie sa v tejto súvislosti vyjadrila, že by členské štáty nemali brániť vo vstupe ľudí cestujúcich z iných krajín EÚ a vyzvala ich, aby "rešpektovali rozdiely epidemiologických situácií oranžových a červených zón a konali primerane", ak sa rozhodnú zaviesť obmedzenia.Krajiny EÚ sa tiež dohodli, že svojim susedom včas poskytnú informácie o nových obmedzeniach, ak to bude možné tak 48 hodín vopred, a vyvinú harmonizovaný formulár na vyhľadanie cestujúcich vo všetkých dopravných prostriedkoch.Usmernenia nie sú právne záväzné, upozorňuje agentúra AP s tým, že kontroly na hraniciach a zdravotnícke záležitosti sú stále zodpovednosťou jednotlivých vlád.