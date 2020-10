Klub 500: Nezvládajú boj proti koronakríze, na druhú vlnu sa nepripravili a Slovensku môžu poškodiť

Nepodceňujú riziko šírenia

Rýchle naštartovanie ekonomiky

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda nezvláda boj proti koronakríze a na druhú vlnu pandémie sa nepripravila. Tvrdia to zamestnávatelia zoskupení v Klube 500 . "Namiesto toho teraz prijíma zákazy, represie a nerozvážne rozhodnutia, ktoré môžu Slovensku i jeho ťažko skúšanej ekonomike opäť len poškodiť," konštatujú.Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov zároveň vyzýva kabinet, aby bez diskusie nerozhodoval o tých, ktorí napĺňajú štátny rozpočet, ale hľadal systematické riešenia, ktoré pomôžu docieliť epidemiologické ciele bez zatvárania ekonomiky, alebo jej časti.Klub 500 podľa zverejnenej tlačovej správy nepodceňuje riziko šírenia nákazy a vážnosť situácie, avšak štát podľa neho potrebuje nielen zvládnuť pandémiu COVID-19 , ale aj fungovať po jej skončení."Nehovoríme, že vláda sa nesnaží, ale nepremyslenými rozhodnutiami likviduje služby, kultúru či šport a v konečnom dôsledku obyvateľom skôr poškodí, ako pomôže. Máme dojem, že epidemiológovia v pandemickej komisii a krízovom štábe sú unavení, a mal by sa dať priestor ďalším odborníkom, nakoľko neustále 11 hodinové rokovania nemôžu byť efektívne,“ myslí si riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Zamestnávatelia zároveň pripomínajú, že aj na samotný boj proti koronavírusu potrebuje štát peniaze a tie môže získať iba z fungujúcej ekonomiky. "Ak začnú podniky krachovať, v štátnej pokladnici budú chýbať miliardy eur a na úradoch zároveň pribudnú masy nezamestnaných," pripomínajú.Zachovanie zamestnanosti je podľa nich základným predpokladom rýchleho naštartovania ekonomiky a Klub 500 verí, že sľubované zvýšené a rozšírené príspevky pre tých, ktorí majú na základe rozhodnutí výpadky tržieb, prídu extrémne rýchlo.Opätovné plošné zatváranie prevádzok bez predchádzajúcej diskusie kritizuje aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR . „Zatvorenie ekonomiky v prvej vlne firmám veľmi uškodilo, mnohé sa dodnes ocitajú vo finančných problémoch - míňajú svoje úspory, v horšom prípade sa ešte viac zadlžujú,“ uviedol prezident asociácie Tomáš Malatinský s tým, že bez adekvátneho odškodnenia sú mnohé ohrozené krachom.„Riešenie konfliktu predstaviteľov vlády odkazmi cez médiá nepovažujeme vzhľadom na vážnosť situácie za správne. V tejto chvíli potrebujeme zrozumiteľné a funkčné opatrenia, ktoré budú pre firmy kompromisom. Privítali by sme, keby aktuálne schválené opatrenia boli vopred intenzívne konzultované aj so zástupcami podnikateľského sektora,“ skonštatoval Malatinský.