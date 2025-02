Európska únia uvalila na Moskvu nové sankcie, na čiernu listinu zaradili aj plavidlá z „tieňovej flotily“

Desiatky plavidiel na čiernej listine

Trump podkopáva Kyjev

24.2.2025 (SITA.sk) - Európska únia v pondelok zasiahla Rusko novým kolom sankcií zameraných na obmedzenie jeho vojnového úsilia. Udialo sa tak pri príležitosti tretieho výročia rozsiahlej invázie Kremľa na Ukrajinu. Od vypuknutia vojny je to v poradí už 16. balík sankcií.„Toto nové kolo sankcií sa nezameriava len na ruskú tieňovú flotilu, ale aj na tých, ktorí podporujú prevádzku nebezpečných ropných tankerov, videohry využívané na pilotovanie bezpilotných lietadiel, banky používané na obchádzanie našich sankcií, propagandistické kanály, ktoré chrlia lži," uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová Nové sankcie zaviedli obmedzenia na dovoz ruského hliníka a na čiernu listinu zaradili 74 plavidiel z takzvanej „tieňovej flotily“, ktorú Rusko používa na obchádzanie limitov na vývoz ropy.Tento krok prichádza v čase, keď sa EÚ snaží udržať tlak na Kremeľ napriek tomu, že americký prezident Donald Trump podkopáva Kyjev a jeho európskych spojencov začatím rozhovorov s ruským vodcom Vladimírom Putinom „Niet pochýb o tom, kto je agresor, kto by mal zaplatiť a niesť zodpovednosť za túto vojnu," povedala Kallasová. „Keďže prebiehajú rozhovory o ukončení ruskej agresie, musíme postaviť Ukrajinu do čo najsilnejšej pozície. Sankcie poskytujú pákový efekt."Najnovšie sankcie EÚ tiež zakazujú predaj herných konzol do Ruska, ktoré možno použiť na ovládanie dronov na bojisku, a zakazujú vysielanie ôsmich ruských staníc v bloku.