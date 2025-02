Výsledky volieb v Nemecku ovplyvnia aj slovenskú ekonomiku. Merz plánuje množstvo zmien, tvrdí analytik

Zlepšenie podnikateľského prostredia

24.2.2025 (SITA.sk) - Výsledky nedeľňajších volieb do Bundestagu priniesli víťazstvo koalície CDU/CSU, čo znamená, že novým nemeckým kancelárom sa stane Friedrich Merz . Analytik finančných trhov XTB Marek Nemky uvádza, že tieto zmeny môžu mať pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku.Merz pravdepodobne presadí politiku nižších daní a redukcie byrokracie, čo by mohlo zlepšiť podnikateľské prostredie v Nemecku. Silnejšia nemecká ekonomika by následne priaznivo ovplyvnila aj Slovensko, keďže Nemecko je jeho najväčším obchodným partnerom a približne 20 % slovenského exportu smeruje práve tam.Na Slovensku pôsobí množstvo nemeckých firiem, ktorých lepšia výkonnosť by mohla podľa analytika pozitívne ovplyvniť aj ich slovenské pobočky. Merz plánuje podporiť rozvoj umelej inteligencie a vytvoriť priaznivé podmienky pre vznik startupov, čo by mohlo prispieť k ekonomickému rastu a vytvoriť ďalšie príležitosti aj pre slovenských podnikateľov.Na druhej strane, nie všetky jeho plánované politiky sa môžu podariť presadiť. Diskutuje sa o úprave tzv. dlhovej brzdy v nemeckej ústave, ktorá by vláde umožnila krátkodobo zvýšiť verejné výdavky a investície na podporu ekonomiky.Tento návrh však pravdepodobne nenájde dostatočnú podporu, keďže ani prípadná dohoda s SPD a Zelenými by nestačila na dosiahnutie dvojtretinovej väčšiny potrebnej na ústavnú zmenu.Reakcia investorov bola zatiaľ pozitívna a nemecký index Dax sa nachádza o 0,7 % vyššie oproti uzatváracej piatkovej cene. Merz je považovaný za odborníka s bohatými skúsenosťami v oblasti práva a financií, čo dáva nádej na podporu miestnych podnikov a zlepšenie vzťahov s USA, keďže jeho víťazstvo privítal aj Donald Trump