Európska únia uvalila na Rusko nové sankcie zamerané na diamantový priemysel a obchádzanie opatrení

Zákaz platí od 1. januára

Pridali ďalších 29 subjektov

18.12.2023 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) v pondelok oznámila, že uvalila na Rusko nové sankcie za jeho vojnu proti Ukrajine, ktoré sa zameriavajú na lukratívny diamantový priemysel, viac ako 140 predstaviteľov a organizácií a zapĺňa medzery, ktoré Moskva využívala na obchádzanie predchádzajúcich represívnych opatrení.Je to v poradí 12. kolo sankcií, ktoré EÚ uvalila na Rusko, odkedy vodca Vladimir Putin takmer pred dvoma rokmi nariadil svojim jednotkám vstup na Ukrajinu.EÚ uviedla, že najnovšie opatrenia „poskytnú ďalší úder Putinovej schopnosti viesť vojnu tým, že sa zamerajú na vysokohodnotné sektory ruskej ekonomiky a sťažia obchádzanie sankcií EÚ".Dovoz, nákup alebo prevod ruských nepriemyselných prírodných a syntetických diamantov a diamantových šperkov bude zakázaný od 1. januára 2024.Zákaz sa vzťahuje na diamanty pochádzajúce z Ruska, vyvážané z Ruska a tranzitujúce cez Rusko, ako aj na ruské diamanty spracované inde.Nové kolo sankcií tiež zaväzuje spoločnosti EÚ, aby vo svojich zmluvách zakázali vývoz určitého tovaru, aby ho kupujúci nemohli predať Rusku. Je to najmä „citlivý tovar a technológie“, ktoré by mohli použiť ruské ozbrojené sily na Ukrajine.Ďalšie chemikálie, lítiové batérie, termostaty, určité elektromotory, ktoré by sa mohli použiť pri výrobe bezpilotných lietadiel, a niektoré obrábacie stroje a diely boli zaradené na zoznam zakázaných položiek EÚ, ktorých vývoz do Ruska je zakázaný.EÚ tiež pridala ďalších 29 „subjektov“, často organizácií, agentúr, spoločností alebo bánk, ktoré údajne podporujú ruský vojenský a priemyselný komplex vo vojne proti Ukrajine.Subjekty a viac ako 100 predstaviteľov, ktorých aktíva boli zmrazené, neboli bezprostredne menované.Očakáva sa, že sankcie budú čoskoro zverejnené v oficiálnom vestníku EÚ, vďaka čomu formálne nadobudnú platnosť.