Pápež František schválil požehnania párov rovnakého pohlavia

Manželstvo to nie je

Hriešne zväzky

18.12.2023 (SITA.sk) - Pápež František formálne schválil požehnania párov rovnakého pohlavia. Ľudia, ktorí hľadajú božiu lásku a milosrdenstvo, by podľa nového dokumentu vydaného Vatikánom nemali podliehať „vyčerpávajúcej morálnej analýze“, aby ich prijali.Spomenutý dokument, ktorý v pondelok vydalo vatikánske Dikastérium pre náuku viery, rozvíja myšlienky z listu, ktorý pápež poslal dvom konzervatívnym kardinálom a zverejnili ho v októbri.V tejto predbežnej odpovedi František navrhol, aby takéto požehnania mohli byť za určitých okolností ponúknuté a nezamieňali sa so sviatosťou manželstva.Nový dokument túto podmienku opakuje a rozvíja ju, no zároveň zdôrazňuje, že manželstvo je celoživotnou sviatosťou medzi mužom a ženou.Príslušné požehnania podľa neho musia mať neliturgický charakter a nemali by sa udeľovať súčasne s občianskym zväzkom, s použitím stanovených rituálov alebo dokonca s oblečením a gestami, ktoré patria k svadbe.Žiadosti o požehnanie párov rovnakého pohlavia by sa však nemali odmietať, prízvukuje. ​Ľudia v „neregulárnych“ zväzkoch mimomanželského sexu - homosexuáli alebo heterosexuáli - sú podľa Vatikánu v stave hriechu. Podľa dokumentu by ich to ale nemalo pripraviť o božiu lásku alebo milosrdenstvo.„Aj keď je vzťah človeka s Bohom zakalený hriechom, vždy môže požiadať o požehnanie a natiahnuť ruku k Bohu,“ píše sa v dokumente.