Európska únia vylučuje vyhostenie Ukrajincov s brannou povinnosťou, vyhlásila eurokomisárka Johanssonová

20.9.2024 (SITA.sk) - Európska únia nebude nútiť ukrajinských mužov v brannom veku, aby sa vrátili do svojej vlasti. Pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa to uviedla eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová , informuje web Ukrajinská pravda.Európska únia podľa Johanssonovej nemôže uplatňovať diferencovaný prístup k ukrajinským občanom na základe ich veku, pohlavia alebo brannej povinnosti, ak im bola poskytnutá dočasná ochrana.„Podporíme tých, ktorí sa chcú na Ukrajinu vrátiť, a budeme diskutovať s ukrajinskými úradmi a vládou, ako to urobiť čo najlepšie. Nebudeme však nikoho z EÚ vyhadzovať," odpovedala na otázku, či Únia pomôže Ukrajine pri návrate jej mužov v brannom veku zo zahraničia.