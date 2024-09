Nezamestnanosť na Slovensku mierne klesla, minister Tomáš vyzdvihol aj menší počet znevýhodnených uchádzačov

Pokles nezamestnanosti v Prešovskom kraji

Znevýhodnení uchádzači

Polmiliónový rozpočet projektu

20.9.2024 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku v auguste mierne klesla. Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVR SR) bolo v auguste na trhu práce viac ako 167 tisíc evidovaných uchádzačov o zamestnanie, čo je pokles oproti júlu, keď ich bolo 168 tisíc.Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie (PDU) tak dosiahol hodnotu 3,87 percenta, čo predstavuje medzimesačný pokles o jednu stotinu percentuálneho bodu. V medziročnom porovnaní sa PDU znížil o 0,13 percentuálneho bodu.Počet voľných pracovných miest vzrástol na 95-tisíc, pričom najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, takmer 39-tisíc miest, a najmenej v Prešovskom kraji s viac ako 3-tisíc voľnými miestami. Celkový počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov dosiahol 45-tisíc.Najvýraznejší pokles nezamestnanosti zaznamenal úrad práce v Prešovskom kraji, kde PDU kleslo o trinásť stotín percentuálneho bodu na úroveň 5,87 percenta. PDU v krajoch neprekročil hodnotu šiestich percent.„O viac ako jeden a pol tisíca klesol počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. To je pozitívna správa, keďže na podporu znevýhodnených uchádzačov sme v tomto roku spustili niekoľko podporných nástrojov," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Počet znevýhodnených uchádzačov evidovaných na úradoch práce dosiahol v auguste úroveň viac ako 134-tisíc, čo je o približne 1 700 menej ako v júli a medziročný pokles o viac ako 7-tisíc. Do tejto kategórie patria okrem iných absolventi škôl, dlhodobo nezamestnaní a ľudia so zdravotným znevýhodnením. Počet uchádzačov vo veku nad 50 rokov bol v auguste najnižší od roku 2000, konkrétne 46, 5 tisíca.UPSVR SR pripravilo pre nedávne povodne na západe a severe Slovenska projekt Podpora obcí a miest zasiahnutých živelnou pohromou, v rámci ktorého zasiahnuté obce môžu žiadať o príspevky na zaplatenie prác nezamestnaných pri odstraňovaní následkov povodní. Celkový rozpočet projektu je 500-tisíc eur a predpokladá sa zapojenie približne 450 osôb.„Podpora zasiahnutých občanov a samospráv je momentálne pre Ústredie a úrady práce najvyššou prioritou," doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy Inštitút sociálnej politiky predpovedá na september mierny nárast nezamestnanosti spôsobený nástupom absolventov stredných škôl na trh práce.