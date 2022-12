Európska únia zdolala najťažšiu skúšku posledných rokov, vyhlásil Šimečka

V podpore Ukrajiny chce pokračovať

Únia čelila veľkým výzvam

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia obstála v najťažšej skúške posledných rokov. Na Putinovu krvavú vojnu sme reagovali okamžitým uvalením bezprecedentných sankcií a pretrvávajúcou pomocou pre Ukrajinu.Uviedol to poslanec a podpredseda Európskeho parlamentu Progresívne Slovensko ), ktorý takto reagoval na uplynulý rok v Európskom parlamente.Šimečka vyhlásil, že je nutné, aby sa v rovnakom nasadení pokračovalo aj v roku 2023. „Znamená to schválenie makropôžičky pre obnovu Ukrajiny, pokračovanie dodávok vojenskej techniky, ale aj čo najrýchlejšie začlenenie Ukrajiny do EÚ. Je to jediný spôsob, ako ju dlhodobo ochrániť pred ruskou agresiou. Zároveň by to znamenalo obrovskú príležitosť pre rozvoj regiónov EÚ, ktoré s Ukrajinou susedia – vrátane východného Slovenska," povedal Šimečka s tým, že v nasledujúcom roku bude pre neho jednou z priorít čo najhladší priebeh prístupových rokovaní a ochrana európskych peňazí pred rozkrádaním maďarskými oligarchami a oživením európskej ekonomiky.Podľa slovenských europoslancov by sa mala EÚ v nasledujúcom roku zaoberať najmä opatreniami na riešenie energetickej a inflačnej krízy, podporu hospodárskeho rastu a zamestnanosti a tiež na pomoc pre Ukrajinu. Ako informovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, v uplynulom roku v činnosti Európskeho parlamentu a EÚ dominovala snaha pomôcť členským štátom vyrovnať sa s dôsledkami pandémie a opäť oživiť ich ekonomiky.Štáty tiež reagovali na ruskú agresiu na Ukrajine, s čím sa spája utečenecká a energetická kríza. Únia sa intenzívne usilovala o diverzifikáciu energetických zdrojov, zvýšenie strategickej autonómie a podporu ochrany EÚ.