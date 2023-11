Európska únia zvýši humanitárnu pomoc pre Pásmo Gazy o 25 miliónov eur

Priorita je spolupráca

Treba predísť regionálnemu konfliktu

6.11.2023 (SITA.sk) - Európska komisia EK ) navyšuje humanitárnu pomoc do Pásma Gazy o 25 miliónov eur. Celkovo sa tento rok humanitárna pomoc pre Gazu dostala na úroveň viac ako 100 miliónov eur. V pondelok to oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyen , informuje na svojej webstránke denník The Guardian.„Spolupracujeme s Izraelom, Egyptom a OSN, aby sme do Gazy vpustili viac konvojov, a to aj prostredníctvom koridorov a prestávok pre humanitárne potreby,“ povedala Von der Leyen európskym vyslancom.„Pomoc teraz prichádza cez hraničný priechod Rafah, ale objemy sú stále príliš malé na to, aby pokryli obrovské humanitárne potreby v Gaze. Našou prioritou je spolupracovať s partnermi na posilňovaní logistických kapacít Rafahu a zároveň pracujeme na doplnkových trasách, napríklad námorný koridor z Cypru, ktoré by zaručili udržateľný, regulovaný a silný tok pomoci,“ vysvetlila.Predsedníčka eurokomisie sa tiež vyjadrila na margo rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy a zdôraznila, že „na každom jednom rukojemníkovi záleží“.Európa podľa Von der Leyen „musí urobiť všetko v našej moci, aby sa predišlo regionálnemu konfliktu“.„Gaza nemôže byť bezpečným útočiskom pre teroristov“ vyhlásila a pokračovala s tým, že sa „diskutuje o rôznych nápadoch, ako to zabezpečiť, vrátane medzinárodných mierových síl pod mandátom OSN“.„To znamená, že teroristická organizácia Hamas nemôže kontrolovať ani riadiť Gazu. Mala by existovať iba jedna Palestínska samospráva a jeden palestínsky štát,“ povedala. Zároveň však v Pásme Gazy podľa nej nemôže byť dlhodobá izraelská prítomnosť ani nútené vysídľovanie Palestíncov ani nepretržitá blokáda Pásma Gazy.