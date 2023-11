Fico a Kaliňák chcú robiť inventúru. Zbrojovky vraj budú mať čo robiť, aby dali dohromady slovenskú armádu (video)

Nemáme žiadne vojenské lietadlá

Reakcia na migračnú krízu

Ministerstvo musí chrániť vojakov

6.11.2023 (SITA.sk) - Zbrojovky budú mať čo robiť, aby dali dohromady slovenskú armádu, pokiaľ ide o potrebnú muníciu a techniku. To bude priorita pre vládu, aby sme doplnili to, čo nám na Slovensku chýba.Povedal to predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), ktorý v pondelok navštívil rezort obrany a uviedol do funkcie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD).Ako premiér uviedol, prioritou tejto vlády bude doplniť to, čo chýba slovenským ozbrojeným silám. Doplnil, že je povinnosťou pri obrovskom objeme dodávok vojenského materiálu a zbraní na Ukrajinu predchádzajúcou vládou urobiť na Slovensku inventúru.Fico informoval, že Slovensko je aktuálne bez akýchkoľvek vojenských lietadiel a v danom okamihu slovenský vzdušný priestor kontrolujú lietadlá Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prvé lietadlá F-16 by mali byť dodané v priebehu roku 2024.„Rovnako sme bez akejkoľvek protivzdušnej obrany. Na východne Slovenska máme dva nemecké systémy. Tie svojou výkonnosťou nezodpovedajú systémom ako S-300 S-400 alebo Patriot. To isté platí aj o požičanom talianskom systéme," zhodnotil premiér a zhrnul, že vzdušná a protivzdušná obrana sú prioritou, potrebné je aj obstaranie pásovej kolesovej techniky.Ako doplnil Kaliňák, medzi najkrátkodobejšie úlohy patrí spolu s ministerstvom vnútra reakcia na migračnú krízu. Tú podľa nového ministra obrany bývalá vláda zanedbala a urobila zlé rozhodnutia.„Budeme meniť systém spolu s ministerstvom vnútra tak, aby sme boli čo najefektívnejší. Obidve ministerstvá dokážu túto situáciu zvládnuť, a doručiť v krátkej dobe aj výsledky," vyhlásil Kaliňák.Minister obrany ďalej informoval aj o tom, že budú prehodnocovať ako komerčné, tak aj politické zmluvné základne, ktoré boli za posledné mesiace uzatvorené. Mnohé boli podľa neho uzatvorené škandalóznym spôsobom a za nevýhodných podmienok.„Budeme trvať na slovenskej pozícii a vyrovnanie pozície SR v týchto zmluvách tak, aby sme boli rovnocenným partnerom. Mnohé z týchto zmlúv sú podriadené, a preto musí dôjsť k ich zmenám," vysvetlil minister a pokračoval, že hlavné sústredenie bude na vojaka, ich spôsobilosti, schopnosti a ochranu. Avizoval aj reformu v Ozbrojených silách (OS) SR. „Ak OS SR chránia Slovensko, ministerstvo obrany musí chrániť predovšetkým vojakov," uviedol Kaliňák. Dve percentá HDP, ktoré sú určené ministerstvu obrany chce nový minister rozdeľovať aj na infraštrukturálne projekty a nezabúda ani na podporu obranného priemyslu.