Európska volejbalová konfederácia predstavila nové logo

Budapešť 2. novembra (TASR) - Európska volejbalová konfederácia (CEV) predstavila vo štvrtok večer v Budapešti nové logo inštitúcie, ale aj kontinentálnych šampionátov mužov aj žien. Slovensko je jedným zo spoluhostiteľov ME žien.Nové logo CEV má tvar kruhu, ktorý symbolizuje volejbalovú loptu, a stretáva sa v ňom viacero vzorov - dizajn vznikol spojením tvarov na vlajkách všetkých 56 členských krajín riadiaceho orgánu európskeho volejbalu. Z tohto loga vychádzajú logá blížiacich sa šampionátov, v ktorých dominujú farby hostiteľských krajín.S poprednými predstaviteľmi CEV sa na slávnosti zúčastnili aj zástupcovia ôsmich organizátorov budúcoročných ME - ženský turnaj sa uskutoční v Turecku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku, mužský vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku. Slovenskú volejbalovú federáciu (SVF) zastupovali jej prezident Martin Kraščenič, zastupujúci generálny sekretár Tomáš Singer a niekdajšia výborná volejbalistka Adriana Marčeková. Šesťnásobná víťazka a rekordérka národnej ankety Volejbalistka roka sa stala ambasádorkou podujatia na Slovensku.Ženské ME 2019 sa uskutočnia od 23. augusta do 8. septembra. Na Slovensku - na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave - odohrajú jednu zo štyroch šesťčlenných základných skupín a dve osemfinálové stretnutia. Na oboch kontinentálnych šampionátoch sa predstaví rekordný počet účastníkov - 24 krajín. Na Slovensku budú sprievodnou udalosťou oslavy stého výročia založenia volejbalu v krajine. "povedala v tlačovej správe SVF Marčeková.Do začiatku ME zostáva ešte niekoľko mesiacov, no prípravy podľa Kraščeniča už sú v plnom prúde.uzavrel Martin Kraščenič v tlačovej správe SVF.Slávnostný program v Budapešti v piatok vyvrcholí výročným podujatím Gala spojeným so žrebom skupinovej fázy Ligy majstrov a Ligy majsteriek 2018/2019.