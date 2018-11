VŠC Dukla chce od zväzu jasné a vopred stanovené nominačné kritériá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 2. novembra (TASR) – Vojenské športové centrum (VŠC) Dukla Banská Bystrica nepríjemne prekvapila nominácia karatistov na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú 6. novembra v Madride. Nedostala sa totiž do nej bronzová medailistka z májových majstrovstiev Európy v disciplíne kata Dorota Balciarová. Slovenský zväz karate na jej úkor nominoval na svetový šampionát Emu Brázdovú.uviedol na piatkovej tlačovej konferencii riaditeľ VŠC Dukla Banská Bystrica Roman Benčík.Balciarová bola dlhodobo vo svetovom ratingu najvyššie postavená slovenská karatistka a plne sa sústreďovala na novembrové MS. Keďže mala medailu z tohtoročného európskeho šampionátu, nepripúšťala si možnosť, že by na MS do Madridu necestovala. "zdôraznil Benčík.V pláne Slovenského zväzu karate bol navyše tento turnaj v Čile vyškrtnutý a zrušený. Zväz však nakoniec body z tohto turnaja zohľadnil. "podotkol Benčík.VŠC Dukla sa rozhodlo apelovať na všetky športové zväzy, aby vopred stanovili jasné nominačné kritériá pre športovcov na vrcholné podujatia.dodal hlavný tréner VŠC Dukla Banská Bystrica Pavel Kobela.