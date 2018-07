Európske akcie aj euro klesli v reakcii na eskaláciu sporu USA a Číny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. júla (TASR) - Európske akcie aj kurz spoločnej meny v stredu klesli v reakcii na ďalšiu eskaláciu obchodného sporu medzi USA a Čínou, dvoma najväčšími ekonomikami sveta.Paneurópsky index STOXX 600 sa do 11.05 SELČ znížil o 1,1 %, zatiaľ čo nemecký index DAX.GDAXI klesol o 1,2 %.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pohrozila Číne zavedením 10-% colných sadzieb na ďalšie produkty v hodnote 200 miliárd USD (170,75 miliardy eur). Tento krok zasiahne rizikové aktíva na celom svete.A hoci investori pozitívne hodnotia zisky firiem za 2. štvrťrok, čoraz nekompromisnejšia rétorika o obchode negatívne ovplyvnila vývoj akcií.Všetky európske sektory sa v stredu dostali do záporného teritória, pričom najväčšie straty si pripísali akcie firiem, ktoré najtvrdšie zasiahnu plánované clá. Napríklad európsky index SXPP klesol o 3,1 % a akciový index automobilového priemyslu SXAP sa znížil o 1,7 %.Kurz eura oproti doláru do 11.10 h SELČ klesol o 0,34 % na 1,1704 USD/EUR.(1 EUR = 1,1713 USD)