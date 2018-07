Vláda schválila mechanizmus pilotnej schémy pre Smart Cities

Snímka z Konferencie Ville inteligente - inteligentné mesto. Foto: Facebook Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Foto: Facebook Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Vláda SR v stredu schválila materiál Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart Cities financovaných z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a nástrojov podpory Európskej únie vrátane návratných foriem financovania. Predložil ho vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši(Smer-SD).Vláda schválila finančný mechanizmus, ktorý predstavuje významný krok vedúci k tejto zmene, uviedol vicepremiér po rokovaní vlády.Podľa neho najneskôr do konca tohto roka príslušné ministerstvá vyhlásia výzvy, ktoré podporia nápady miest, ako zefektívniť svoju činnosť, a prispejú k zlepšeniu podmienok života svojich obyvateľov.avizoval s tým, že samosprávy tam nájdu všetky relevantné informácie a platforma im bude nápomocná pri príprave projektov, napríklad vo forme delenia sa o príklady dobrej praxe zo zahraničia.Materiál schválený vládou zdôrazňuje, že tvorba a realizácia prioritných projektov musí byť v súlade s cieľmi regionálneho rozvoja Slovenska a nadväzovať na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.Pre tvorbu inteligentného mesta je významné zbieranie, deľba a analýza dát o svojom fungovaní, uvádza sa v dokumente. To je dôležité pre zrealizovanie riešení, ktoré prispejú k zlepšeniam a udržateľnosti v oblasti mestskej mobility, energetiky, v odpadovom hospodárstve, telekomunikáciách, zdravotníctve, sociálnych službách či v rozvoji komunít.Mechanizmus, o ktorom sa píše v materiáli, má niekoľko krokov. Prvým je poskytnutie prehľadu o aktuálnych možnostiach financovania pre samosprávy pri zohľadnení princípu Smart Cities. Druhým je do konca októbra 2018 definovať aktivity oprávnené na podporu z operačných programov, ktoré budú podporovať tento princíp. Tretím je do konca decembra 2018 vyhlásiť výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.Zdrojmi financovania podľa materiálu môžu byť EŠIF, zdroje z medzinárodných finančných inštitúcií, štátny rozpočet, verejné a súkromné zdroje a ostatné zdroje.