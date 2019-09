Európske automobilky varujú pred brexitom bez dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 23. septembra (TASR) - Zväz európskych výrobcov áut ACEA a kľúčové národné zväzy automobilového priemyslu varovali predbrexitu bez dohody.ACEA, Európska asociácia dodávateľov pre automobilový priemysel (CLEPA) rovnako ako 21 národných zväzov automobilového priemyslu vydali v nedeľu (22. 9.) zriedkavé spoločné vyhlásenie, v ktorom dôrazne varovali pred negatívnymi vplyvmi brexitu bez dohody naPod vyhlásenie sa podpísali napríklad nemecký zväz automobilového priemyslu VDA, zväz francúzskych výrobcov áut CCFA alebo britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT.Šéfovia európskeho automobilového priemyslu varovali, že dôsledky neriadeného brexitu pre sektor by boli vážne.uvádza sa vo vyhlásení.Obchodné bariéry poškodia výrobný model odvetvia, pričom náklady len na 1-minútové zastavenie výroby v Británii predstavujú podľa vyhlásenia 54.700 eur. Prípadné zavedenie ciel podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) by zvýšilo účet za obchod s autami a súčiastkami medzi EÚ a Britániou o 5,7 miliardy eur, čo by vo forme zdraženia pocítili zákazníci, ak by výrobcovia nedokázali absorbovať dodatočné náklady.Podľa výrobcov je potrebné predísť narušeniam výroby a zvýšeniu nákladov, preto vyzývajú na to, aby sa vynaložilo všetko potrebné úsilie na dosiahnutie dohody o brexite.