Johnson: Za útokmi dronmi v Saudskej Arábii stál pravdepodobne Irán

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) - Britská vláda dospela k záveru, že Iránnesie zodpovednosť za útoky dronmi a raketami zo 14. septembra, ktorých terčmi boli dve ropné zariadenia v Saudskej Arábii. Britský premiér Boris Johnson to povedal v pondelok novinárom počas letu na zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku, informovala tlačová agentúra AP.Podľa Johnsona bude Londýn spolupracovať so svojimi spojencami na deeskalácii napätia vyvolaného týmto incidentom v regióne Perzského zálivu. Premiér zdôraznil potrebu diplomatickej odozvy, na druhej strane však deklaroval, že britská vláda je ochotná zvážiť prípadné pripojenie sa k americkej vojenskej iniciatíve na podporu Saudskej Arábie.uviedol Johnson. Podľa vlastných slov sa popri zasadnutí VZ OSN stretne s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním. Naplánované má tiež rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Podľa Johnsona by mala byť BritániaBritskí predstavitelia boli doteraz zdržanliví, pokiaľ ide o označenie pôvodcu útokov v Saudskej Arábii, za ktorými podľa Rijádu a Washingtonu stáli iránske sily, hoci sa k nim bezprostredne prihlásili jemenskí povstalci.